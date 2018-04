„Das hatten wir uns anders vorgestellt“

Anzeige

Dionne Visser mit Glanztag

Nach einem guten Auftakt der Bären (3:1) zeigten die Gäste sehr eindrucksvoll, über welche individuellen Qualitäten sie verfügen und hatten die Nase immer kurz vorn. Vor allem Dionne Visser hatte einen Glanztag erwischt. Sie erzielte nicht nur sechs – teils akrobatische – Treffer vom Kreis, sondern war ansonsten nur mit siebenmeterwürdigen Fouls zu bremsen. So gab es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur Halbzeit viele Diskussionen auf der Tribüne, immer mit der Hoffnung der Bären-Fans verbunden: „In der zweiten Halbzeit werden wir das Blatt wenden.“

Doch es kam ganz anders. Die Bären vergaben nicht nur drei Strafwürfe, sondern leisteten sich weiterhin viele Abspiel- und Fangfehler. Kate Schneider regte sich an der Seitenlinie mächtig auf, doch es nützte nichts: „Anscheinend tun uns Spielpausen nicht gut. Wir haben zwar in den letzten Wochen gut trainiert, heute aber wenig von dem gezeigt, was wir uns vorgenommen hatten.“

Dennoch steckten die Bären nie auf und hofften auf einen Sturmlauf in der letzten Viertelstunde. Als aber Danique Boonkamp in der 51. Minute erstmals einen Fünf-Tore-Vorsprung für ihr Team erzielen konnte (18:23), zeichnete sich die dritte Heimniederlage der Bären ab. Sie kämpften zwar wacker weiter – mit guten Szenen von Samira Brand und Lara Eckhardt –, aber am Ende jubelten die Gäste über einen keineswegs selbstverständlichen Auswärtssieg.

Kurpfalz-Bären: Stockhorst (1), Melching; Michels (1), Brand (4), Sommerrock (2), Marmodee, Fackel (2/1), Eckhardt (4), Michl, Feiniler (2), Moser (3), Engelhardt (4), Fabritz (2).

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.04.2018