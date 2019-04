Das Hoffnungspflänzchen keimt noch bei Ketsch II

Mit dem FV 08 Hockenheim und der Spvgg 06 Ketsch II trafen am vergangenen Wochenende die Teams mit den meisten Unentschieden in der Fußball-Kreisliga direkt aufeinander. Was dabei herauskam, ist leicht zu erraten: erneut ein Remis. „Wir sind zweimal in Führung gegangen und haben es versäumt, uns weitere Chancen zu erspielen“, hadert Ketschs Trainer Johann Strunk etwas über die vergebene

...