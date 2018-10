„Das ist der Wahnsinn!“

Es ist wirklich beeindruckend! Im dritten Heimspiel in Folge hat die SG BW/GH Plankstadt die Marke von 3000 Kegeln übertroffen und den Aufsteiger SG RW/BF Hemsbach 3020:2820 geschlagen. Diese Konstanz auf höchstem Niveau kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. „Wir sind megastolz, wieder den 3000er überspielt zu haben, so kann es zu Hause weitergehen“, freute sich Yvonne Schränkler über den 37. Heimsieg in Folge. Hemsbach spielte unbekümmert auf und zeigte ebenfalls eine starke Leistung. Im Startpaar waren sie sogar acht Kegel besser, weil Stephanie Werle groß auftrumpfte und mit 503 Kegeln 44 mehr als Jessica Foos erzielte. Werle freute sich riesig über ihren ersten 500er. Schränkler spielte fehlerlos und kam mit 339 Kegeln in die Vollen auf 514. Das waren 36 Kegel mehr als Jenny Friedmann. Im Mittelpaar setzte sich Plankstadt dann entscheidend ab. Bei den Gästen kam Tanja Ehret überhaupt nicht zurecht und wurde schon nach 37 Kugeln ausgewechselt. Etel Babutzky versuchte noch zu retten, was möglich ist, aber gegen die überragende Stefanie Blach (544 Kegel, 343 in die Vollen, 201 im Abräumen, null Fehler) war eh kein Kraut gewachsen. Auch Luisa Ebert blieb fehlerlos, räumte sogar 206 Kegel ab und landete bei 510. Damit erwehrte sie sich erfolgreich der starken Sandra Hallberg (489). „Luisa und ich hatten zum Glück einen super Tag erwischt und konnten das Spiel wenden“, sagte Blach. „Das zum Schluss wieder 3000 auf der Anzeige stand, ist der Wahnsinn.“ Im Schlusspaar war Sirikit Bühler überhaupt nicht zu halten. Mit 348 Kegeln in die Vollen kam sie auf 542 und nahm der guten Michaela Engel weitere 61 Kegel ab. Sabrina Amtsberg hatte keinen guten Tag erwischt, aber das änderte am Sieg nichts mehr. Bei anderen Bundesligateams sind ihre 451 Kegel die Tagesbestleistung.

„Wir sind nicht gleich ins Spiel gekommen, Hemsbach spielte super mit, womit wir irgendwie gerechnet hatten“, meinte Plankstadts Vorsitzende Petra Deininger. „Im Mittelpaar wendete sich das Blatt doch sehr gravierend und unsere Gäste konnten nicht mehr mithalten.“

SG: Schränkler 514, Foos 459, Ebert 510, Blach 544, Bühler 542, Amtsberg 451.

Einen wertvollen Auswärtssieg landete der DSKC Eppelheim mit 2734:2706 bei Germania Karlsruhe. Es war ein Sieg des Abräumens (910:859), in die Vollen war Karlsruhe besser (1847:1824). Entscheidend waren die 45 Kegel, die Natascha Harlacher gegen Katja Schneider herausholte, und dass Natalie Hafen mit der Tagesbestleistung von 496 Kegel (171 geräumt, null Fehler) Karlsruhes Leistungsträgerin Nina Raileanu (486) in Schach hielt. Nicole Müller-Stapf gelang dies gegen Melanie Berger.

DSKC: K. Pozarycki 436, Erles 436, Harlacher 472, Hindenburg 429, Hafen 496, Müller-Stapf 465. mra

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 23.10.2018