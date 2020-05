„Das ist völlig bekloppt“

Geschichten aus dem Nähkästchen sind interessant und vermitteln den Fußballfans zusätzliche Einblicke in ihre Lieblingssportart. Umso besser war es, dass Jürgen Machmeier in der ersten Pressekonferenz des SV Sandhausen seit der Corona-Zwangspause (wir berichteten) in Plauderlaune war. Das Ziel seiner verbalen Attacke? Eine von Club-Verantwortlichen nicht immer geliebte Branche.

Mit

...