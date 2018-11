Bei den Waldlaufmeisterschaften des Rhein-Neckar-Kreises auf dem Gelände des St. Leoner Sees holten die Nachwuchsläufer der DJK Hockenheim gleich mehrere Titel sowie auch Podiumsplätze. Beim Start auf der großen Liegewiese hatten die DJK-Nachwuchscracks auf dem tiefen Boden überhaupt keinen Panoramablick auf den Badesee übrig.

Auf der dann doch wieder gut abgetrockneten Strecke mussten in den jeweiligen Altersklassen unterschiedliche Cross-Parcours bewältigt werden. Nachwuchsläufer David Fuchs (M7) war auch eine Woche nach seinem Sieg beim Hockenheimringlauf über die 600-Meter-Cross-Strecke nicht zu schlagen und holte den Kreismeistertitel in seiner Altersklasse nach Hockenheim. Ivo Zhekov gewann in der Altersklasse M9 Bronze. Mit Sebastian Bubb und Julian Könn, die Top-Ten-Plätze belegten, sicherte sich das junge DJK-Quartett den Kreismeistertitel in der Mannschaftswertung.

Zweitschnellste Mannschaft

Beim 2000-Meter-Lauf der Altersklasse M14/M15 war Finn Wollschläger erneut das Maß aller Dinge. Der 14-jährige D-Kader-Athlet lief in 6:58 Minuten als Schnellster beider Altersklassen über die Ziellinie der St. Leoner Cross-Strecke und holte sich ebenfalls den Kreismeistertitel. Platz 2 und damit Silber erkämpfte sich Tim Auer (MJU20), der die 2800 Meter lange Cross-Piste in Angriff nehmen musste. Schnellstes DJK-Mädel über die 600 Meter war Aline Nelluvelil (W9) in 2:29 Minuten auf dem Silberrang. Mit Lucia Amend und Marie Neuhaus bildete sie die zweitschnellste Mannschaft des Tages. In der Altersklasse U14 musste Juli Wollschläger in der W12 1400 Meter bewältigen und holte in 5:25 Minuten die Silbermedaille. cry

