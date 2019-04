Das nächste Talent kommt

Die „Bärenhöhle“ füllt sich weiter: Vom TV Hannover-Badenstedt wechselt Amelie Möllmann (Bild) zu den Kurpfalz-Bären und wird künftig die A-Jugend und die Damenteams der Ketscher Handballerinnen verstärken.

2001 in Bonn geboren, begann ihre Handball-Karriere beim HSV Warberg/Lelm. Schon früh erkannte man, dass sie auch gerne im „Sand buddelt“. Als Beachhandball-Nationalspielerin gewann sie gleich zwei Bronzemedaillen bei U17/U18-Europameisterschaften. Auch in der Halle ging es steil bergauf: Niedersachsenmeister der weiblichen A- und B-Jugend sowie die Teilnahme am Viertelfinale der deutschen B-Jugendmeisterschaft 2018 mit Hannover-Badenstedt stehen in ihrer Vita.

Nach dem Abitur im vergangenen Jahr ergriff sie die große Chance, um in Vancouver/Kanada ein Kurzstudium „International Business Management“ zu absolvieren. Nachdem die Leidenschaft für BWL geweckt wurde, hat sie sich für ein Studium an der Uni Mannheim entschieden, möchte aber ihrem Hobby weiter nachgehen. Dabei hat sie neben einer ausgezeichneten Universität, zusätzlich bei den Bären eine neue Heimat gefunden.

Ihr Ziel bei den Bären formuliert Amelie Möllmann so: „Mich persönlich unter neuen Trainern und mit neuen Mitspielerinnen weiterentwickeln, neue handballerische Impulse sammeln und mich bei den Junior-Bären in der dritten Liga etablieren.“ ihb/Bild: Bären

