Nachdem der FC Badenia Hirschacker patzte und die SG Oftersheim II ein neuerliches Torfeuerwerk hinlegte, ist das Rennen um Platz zwei in der Fußball-Kreisklasse B neu entfacht.

FC Hochstätt Türkspor II -– FC Badenia Hirschacker 6:6 (4:5)

Die Hirsche begannen furios: Marcel Zahn (1.) und Angelo Racalbuto (2.) trafen früh, Murat Altuntas verkürzte kurz danach per Foulelfmeter auf 1:2 (7.). Nach Yakup Bors Ausgleich (15.) erzielte Ebrima Anko per Fallrückzieher ein Traumtor zum 3:2 (19.). Erdem Bor erzielte das 4:2 (26.). Hirschacker war nun gefordert und Marcel Zahn verkürzte auf 4:3 (35.). Vor dem Pausenpfiff war es dann noch Racalbuto, der den Spielstand auf 4:5 drehte (38., 42.). Nach dem Seitenwechsel dauerte es wiederum nur fünf Minuten, bis das 5:5 durch Erdem Bor (51.) fiel. In der 62.Minute dann der Führungstreffer für die Mannheimer durch Hussasa Makhloufi (62.). Danach hatte Hirschacker Pech mit dem Aluminium, ehe Timo Becker mit einem sehenswerten Volleyschuss das 6:6 markierte (82.). Drei Minuten später eine unschöne Szene, als ein Hochstätt-Spieler nachtrat und Rot sah (85.). Hirschacker hatte noch Chancen, das Spiel zu gewinnen, scheiterte jedoch.

SG Oftersheim II – SV Altlußheim II 7:2 (2:2)

Die SGO II blieb im ersten Durchgang unter ihren Möglichkeiten. Hamdi Anis verwandelte in der 6. Minute einen Foulelfmeter zum 0:1. In der 11. Minute flankte Niklas Schwenninger und den Abpraller konnte Simon Engfer zum 1:1 abstauben. Schwenninger verwandelte kurz danach einen Foulelfmeter – Matthias Prokop wurde gefoult – zum 2:1 (18.). Wiederum nur vier Zeigerumdrehungen später der erneute Ausgleich, als Pascal Röder in den Strafraum eindrang und zum 2:2 abschloss (22.). Schwenninger setzte danach einen weiteren Foulelfmeter an den Pfosten (33.). Nach dem Seitenwechsel zeigte die SGO II mehr Kampf. Khalil Nurzaih versenkte nach Zuspiel von Prokop zum 3:2 (49.). SGO-Schlussmann Damian Honorowicz zeichnete sich danach aus, als er einen weiteren Strafstoß parierte. Simon Engfer nach einem langen Ball von Philipp Schol (56.), Prokop nach einem schönen Alleingang (63.), Daniel Sauter per Doppelpack nach Zuspiel von Marcel Strößner (76.) und per schönem 16-Meter-Knaller (88.) schraubten das Ergebnis doch noch auf 7:2.