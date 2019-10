Das sagen die beiden Trainer

Sascha Kuhn (HSG): Wir haben zwar einige Bälle verworfen, aber ich bin mit der Entwicklung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Noch vor einem Jahr hätten wir uns dem Gegner angepasst und vielleicht glücklich mit einem Tor gewonnen, statt unser Spiel abzurufen. Was soll ich bei diesem Ergebnis sonst sagen, in der zweiten Halbzeit hat alles gepasst und unsere Torfrau Christin hat sich während des Spiels immer weiter gesteigert. Wir müssen noch an einigem feilen, aber so kann es weitergehen!

Matthias Kolander (HG): Die erste Halbzeit war ok, aber dann haben die Mädels aufgehört, meinen Anweisungen zu folgen. Sie sollten ihren Erfolg über außen suchen, denn der körperlich überlegene, große Mittelblock des Gegners war unüberwindbar. Aber das haben sie nur zu Spielbeginn umgesetzt. Die Abwehrleistung bei 25 Gegentoren passt, aber wenn wir selbst nur zwölf reinmachen, können wir nicht punkten. Wir müssen daran arbeiten, dass wir durchweg unsere Leistung abrufen, auch in der zweiten Halbzeit. ml

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.10.2019