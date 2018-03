Anzeige

Pascal Roth (Spieler beim FV 08 Hockenheim): Es tut weh, einen Verein, den man über alles liebt, im Abstiegskampf zu sehen. Der HSV gehört einfach in die 1.Liga. Ich gebe jedoch nicht auf und glaube weiter an den Erfolg der Mannschaft. Letzte Saison haben wir auch den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag gegen Wolfsburg klar gemacht und solange nichts sicher ist, denke ich nicht über die 2.Liga nach. Den Absturz des HSV rechne ich ganz klar der Vereinsführung an. Die letzten Jahre hat der HSV viel zu viel Geld in Spieler investiert, die dann immer auf der Bank saßen oder gleich wieder verliehen wurden, anstatt auf die eigenen Jugendspieler zu setzen. Wenn ich sehe, dass die zweite Mannschaft des HSV, die ich selbstverständlich genauso verfolge, so erfolgreich ist und sehr gute Spieler in den Reihen hat, bedauere ich, dass man nie auf sie zurückgreift. Ich hoffe, dass der HSV den Klassenerhalt schafft und sich endlich mal wieder fängt, denn der Anspruch sollte nicht der Abstieg sein, sondern wir sollten endlich mal wieder international spielen.

Dimitrios Chrisafis (Jugendleiter der SG Oftersheim): Der drohende Abstieg kann passieren und ist wahrscheinlich, aber mir ist nicht bang, denn als HSV-Fan kennt man alle Facetten des Fußballsports. Fans von Gladbach oder Schalke haben das auch schon durchgemacht. Natürlich würde mir der Abstieg wehtun, aber ich würde weiterhin zu Spielen fahren. Ich hoffe, es ist eine Chance, auch auf neue Zeiten in der Vorstandsebene. Die Ursachen liegen darin, dass es in der Vergangenheit zu viele Trainerwechsel gab, bei denen jeder seine eigenen Konzepte mitgebracht hat. Es hatten zu viele Leute in zu kurzer Zeit etwas zu sagen. Es gab keine Struktur und hier muss wieder etwas Kontinuität reinkommen.

Marco Rey (Spieler bei der Spvgg 06 Ketsch II): Ein Abstieg ist immer sehr bitter, aber ich habe mich bereits seit gewisser Zeit damit abgefunden. Ich hoffe aber, wir kommen so schnell als möglich wieder in die 1. Liga zurück aufgrund der Fanpower und der wunderschönen Stadt. Die größte Ursache für den Absturz ist die fehlende Kontinuität beim Personal im sportlich leitenden Bereich und die vielen Umbrüche in der Mannschaft. Dieser Absturz hat sich wie ein schleichender Prozess über Jahre hinweg bemerkbar gemacht und man hat es dieses Jahr wieder einmal nicht geschafft, einen ausgewogenen Kader und eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenzustellen. Mit mehr Ruhe und Vertrauen in die Jugendarbeit sollte es mit dem Wiederaufstieg klappen.