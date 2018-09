Das Saisonziel heißt Klassenerhalt

Nach einer Wettkampfpause in den Jahren 2013 und 2014 haben die Ringer des ASV Eppelheim beim dritten Anlauf den Aufstieg von der Landesliga in die Verbandsliga geschafft. Nach Problemen in der Saison 2012, in der man die Verbandsliga man mit Platz zehn beendete, hatten die Eppelheimer eine zweijährige Auszeit vom aktiven Sportbetrieb genommen.

Neuanfang vor drei Jahren

2015

