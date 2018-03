„Das schlechteste Spiel in der Saison“

Anzeige

In der Fußball-Kreisklasse A, Staffel I, standen am Sonntag Nachholspiele an, die im vergangenen Jahr dem Wetter zum Opfer gefallen waren.

Altlußheim – Neckarau 0:1 (0:0)

Pfingstberg-Hochstätt – SG Oftersheim 4:2 Tore: 1:0 Lenhard ... Pfingstberg-Hochstätt – SG Oftersheim 4:2 Tore: 1:0 Lenhard (23.), 1:1 Benincasa (25.), 1:2 Weiß (70.), 2:2 Weyland (72., Strafstoß), 3:2 Lenhard (73.), 4:2 Saleh (81.). Beste Spieler: Lenhard, Weyland, Krieger – Benincasa, Weiß. SV Schwetzingen II – FV Brühl II 1:5 Tore: 0:1, 0:2 Tessitore (17., 29.), 0:3 Steffen (41.), 0:4 Dörr (56.), 1:4 Limbeck (64.), 1:5 Dörr (82.). Beste Spieler: Fehlanzeige – Ganns, Tessitore. SV Altlußheim – TSV Neckarau 0:1 Tor: 0:1 Pavlov (64.). Beste Spieler: Reutner – keine Angaben.

Die SV Altlußheim musste trotz couragierter Mannschaftsleistung eine Niederlage gegen den TSV Neckarau hinnehmen und bleibt damit akut abstiegsgefährdet. In einem Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient hatte, nutzte Ivan Pavlov einen individuellen Fehler der Altlußheimer Defensive zum umjubelten Siegtreffer für die Neckarauer (64.). Der TSV bleibt durch den Erfolg in der erweiterten Spitzengruppe und darf nach wie vor vom Aufstieg in die Kreisliga träumen. ü/mm

SV 98 II – FV Brühl II 1:5 (0:3)

Eine 1:5-Heimklatsche musste A-Ligist SV 98 Schwetzingen II im Derby gegen FV Brühl II einstecken. Brühl war dem Gastgeber in allen Belangen überlegen und ging durch zwei Tore von Mario Tessitore folgerichtig in Führung (17., 29.). Routinier Steffen erhöhte noch vor dem Seitenwechsel auf 3:0 (41.). Auch im zweiten Spielabschnitt war es der FVB II, der die Akzente setzte. Dominique Dörr erzielte auf Vorlage von Ganns das 4:0 für die Gäste (56.). Der Anschlusstreffer durch Kevin Limbeck (64.) fiel nicht mehr groß ins Gewicht, denn Dörr machte mit seinem zweiten Treffer die Schlappe der Schwetzinger perfekt (82.). „Das war mit unser schlechtestes Spiel in der Saison. Von der ersten bis zur letzten Minute lief nichts bei uns zusammen“, resümierte der sichtlich frustrierte SV-98-Trainer Felix Langkamp. lof