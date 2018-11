Das Thema war schnell erledigt

Mit 20:32 (9:22) mussten die A-Jugend-Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen beim SC DHfK Leipzig die Segel streichen. Im Erfolgsfalle hätten die Kurpfälzer in der Bundesliga Mitte mit den Sachsen gleichgezogen. So verharren sie mit Coburg am Tabellenende.

Dabei darf der Auftakt noch als gelungen bezeichnet werden. Die beiden wendigen Rückraum-Männer Steven Beck und zweimal Julian Hörner legten für ihre Seite auf 3:2 vor. Aber das war es dann auch schon. „Bei uns ging vorne dann rein gar nichts mehr“, beklagte sich Torwart Florian Steinbach, dem in der Folge ein Ball nach dem anderen um die Ohren flog. Leipzigs Außenspieler Nicolas Neumann nutzte jede sich bietende Konterchance weidlich aus, traf über 7:3 zehnfach bis zur Pause. Nach dem Seitenwechsel blieb es dem Gast nur vergönnt, den Abstand in etwa zu wahren. Aber zu diesem Zeitpunkt war aus diesem Duell jegliche Spannung gewichen.

HG: Steinbach; J .Hörner (5/5), Zacharias (2), Zecevic (2), Schleidweiler (1), Seidenfuß, Beck (5), Zemella (1), Folz (1), Brand (1), Kruse (1), B. Hörner (1), Clarius (2), Redmann. mj

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.11.2018