Das Titelrennen bleibt spannend

In der Fußball-Kreisklasse A, Staffel I, feiert Spitzenreiter KSC Schwetzingen einen Kantersieg gegen die Spvgg Ketsch II. Auch der Tabellenzweite TSV Neckarau fährt drei Punkte ein und bleibt oben dran.

KSC Schwetzingen – Spvgg 06 Ketsch II 8:0 (4:0)

Die Gäste traten mit dem allerletzten Aufgebot an und schafften es somit nicht, dem Gegner in irgendeiner Weise Paroli zu bieten. Der KSC, der sich nach der Niederlage der Vorwoche rehabilitierte, ging bis zur Pause durch Enver Emiroglu (24.), Oguz Ünver (27., 33.) und Yusupha Sarr (36.) mit 4:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel legt Ünver noch dreimal nach (52., 57., 83.) zu seinem persönlichen Fünferpack. Treffer Nummer acht besorgte Emiroglu (78.). Die einzige nennenswerte Chance für Ketsch hatte Ertan Yildirim.

SC Olympia Neulußheim – Turanspor Mannheim 1:2 (0:1)

Der 1. FC Turanspor kam besser ins Spiel und ging durch Yusuf Erkan Cekemci mit 1:0 in Führung (23.). In der 30. Minute sah ein Spieler der Mannheimer wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. Neulußheim kam nun zurück und glich in der zweiten Hälfte nach einer Ecke durch Krystian Iskra aus (67.). Die Chancen waren nun aufseiten von Neulußheim, jedoch machte Turanspor kurz vor Schluss per Freistoß das Siegtor zum 1:2 durch Yavuz Cömert (89.). In der Nachspielzeit sah Neulußheims Dennis Heiser noch rot, da er vor sich hingeschimpft hatte, der Schiedsrichter es aber als Meckern angesehen hatte (90.+1).

SG Oftersheim – SV Rohrhof 1:2 (0:1)

Die Oftersheimer empfingen den sehr zweikampfbetont aufspielenden SV Rohrhof, der bald schon in den direkten Angriff ging und in der 35. Minute durch Jonas Martin auch in Führung ging. Die SGO hielt dagegen, so dass kurz nach der Halbzeitpause Atiba Martin der Ausgleich gelang (48.). Der Jubel in den Reihen der Oftersheimer war groß, doch er sollte nicht lange anhalten. Bereits eine Minute später gingen die Gäste durch Christian Krupp wieder in Führung. Das körperbetonte Spiel intensivierte sich, es kam zu Fouls und Gelben Karten. Am Ergebnis änderte sich jedoch nichts mehr. „Schade“, zeigte sich auch Trainer Toni Casciaro enttäuscht, „dass wir heute keine Punkte holen konnten.“

SV Seckenheim – SV Altlußheim 4:8 (3:4)

Der SV Altlußheim war die ganze Zeit über spielbestimmend. Dennoch luden die Gäste den SV Seckenheim immer wieder mit einfachen Fehlern zu Anschlusstreffern ein. Am Ende des Tages stand ein Schützenfest mit einem klaren Sieg des SVA, der auch noch hätte höher ausfallen können.

SG Edingen-Neckarhausen – FV Brühl II 3:0 (2:0)

Der FVB II kehrte nach der Spielabsage der Vorwoche aufs Feld zurück, stand gegen Edingen-Neckarhausen aber auf verlorenem Posten. Die Gastgeber waren von Beginn an spielbestimmend. Nach einem schönen Angriff über die rechte Seite kam der Ball zu Dario Schneider, dieser legte uneigennützig ab, und Maurice Uhrig traf zur verdienten 1:0-Führung für Edingen-Neckarhausen. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Schneider aus 16 Metern gekonnt ins untere linke Eck. Nach dem Seitenwechsel war die DJK Fortuna weiterhin spielbestimmend und erhöhte durch Savas Badalak auf 3:0. Lucas Bauer, Aaron Schwarz sowie Dario Schneider und Savas Badalak hätten das Ergebnis weiter nach oben Schrauben können. Der beste Brühler war Johannes Thiel, der zwischen den Pfosten stand und ein höheres Resultat verhinderte.

SC Pfingstberg-Hochstätt – Badenia Hirschacker 8:2 (3:2)

Der SC Pfingstberg-Hochstätt auf Wiedergutmachungskurs gegen den FC Badenia Hirschacker nach der schlechten Leistung letzte Woche. Da der SC sowohl spielerisch als auch kämpferisch überlegen war, konnten sie das Spiel ohne Probleme für sich entscheiden. wy/zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.03.2020