Gerechtes 1:1 zur Pause

Also ging es mit einem gerechten 1:1 in die Halbzeitpause. „In der Kabine habe ich noch mal deutlich gemacht, dass es auf dem holprigen Platz keinen Schönheitspreis zu gewinnen gibt und man die Bälle in brenzligen Situationen auch mal ins Aus schlagen sollte“, ärgerte sich Köpper, als an der Außenlinie der Ball vertändelt wurde. Erst das hatte dem eingewechselten Goalgetter den 2:1-Siegtreffer ermöglicht (74.) „So etwas bringt mich auf die Palme, wenn man gebetsmühlenartig auf solche Situationen hinweist, die dann kein Gehör finden. Das Tor war so unnötig wie ein Kropf,“ ereiferte sich Köpper.

Patrick Hocker hatte zehn Minuten nach dem Seitenwechsel die Führung für den SV 98 auf dem Fuß, doch der starke Torwart des Gastgebers, Mikel Schuster, fischte mit einer tollen Parade das Leder aus dem rechten unteren Eck.

Trinkpausen gerne angenommen

Die hohen Temperaturen, die auf dem Platz herrschten forderten ihren Tribut und beide Mannschaften nahmen sichtlich den Fuß vom Gaspedal. Die Trinkpausen, die Schiedsrichter Mika Forster verordnete, wurden dankend angenommen. Die Torchancen auf beiden Seiten waren dann im zweiten Spielabschnitt an fünf Fingern abzulesen. Sieht man einmal von der guten Gelegenheit von Hocker zwei Minuten vor Spielende ab, als ihm in aussichtsreicher Schussposition das Spielgerät auf dem Acker von Durlach-Aue versprang.

Die Schwetzinger bleiben auch nach der Niederlage mit 31 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Doch die Platzierung trügt, denn im Tabellenkeller wird ordentlich gepunktet und der SV 98 braucht mindestens noch sechs Zähler, um nichts mehr anbrennen zu lassen. Am kommenden Samstag besteht für die Spargelstädter – bei noch sechs ausstehenden Partien – die Gelegenheit, beim Tabellenletzten VfR Gommersdorf die noch fehlenden Punkte einzufahren.

