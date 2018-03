Anzeige

Neuzugang Jonathan Babari, der in seinem ersten Spiel für den SV 98 gleich in die Startelf rutschte, da sich Florian Rixecker beim Warmlaufen verletzte, verschaffte sich einen guten Einstand. Er bestach durch seinen Einsatz und technisches Können und belohnte sich mit seinem Treffer zum 3:1 (66.).

Durch das Anschlusstor von Tobias Schongar zum 3:2 (70.) machten die Hausherren die Partie, die anhand der klaren Überlegenheit und der vielen Torchancen hätte bereits entschieden sein müssen, nochmals unnötig spannend. „Da kommen die zweimal in unseren Strafraum und stolpern wieder so ein Tor rein“, erboste sich der SV-98-Coach an der Seitenlinie. Doch seine Mannen ließen ihn bald wieder strahlen. Jonas Can lief immer mehr zur Höchstform auf, ging keinem Zweikampf aus dem Weg und brachte seine Anspiele alle an den Mann.

Trotz der schmeichelhaften Gegentreffer der Gäste hatte man nie das Gefühl, dass die Schwetzinger Mannschaft sich noch um den Lohn ihres starken Auftritts bringen lassen würde. Hocker, dem trotz guter Gelegenheiten kein Tor gelang, brillierte mit gutem Zuspiel. So auch in der 88. Spielminute, als er Feigenbutz uneigennützig den Ball in den Lauf legte, der dann auf 4:2 erhöhte. Der dritte Treffer der Gäste durch Kevin Esswein in der Nachspielzeit ist als Ergebniskorrektur einzuordnen.

Köpper am Ende zufrieden

Michael Köpper, der den SV 98 in der neuen Saison nicht mehr als Trainer zur Verfügung steht und durch Gernot Jüllich ersetzt wird (wir berichteten) zeigte sich am Ende vom Auftritt seiner Elf angetan. „Ich bin begeistert, wie meine Mannschaft sich heute präsentiert hat. Wir hatten genügend Chancen, um das Spiel – das wir klar beherrschten – weit aus höher zu gewinnen. Durch drei läppische Gegentore haben wir es uns nochmals unnötig schwer gemacht. Unsere Mannschaft hat eindeutig gezeigt, was für eine verschworene Gemeinschaft sie ist“, resümierte der sichtlich zufriedene Schwetzinger Coach nach der Begegnung gegenüber dieser Zeitung.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.03.2018