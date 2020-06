„Das war eine schöne Zeit“

Sören Ruder (Bild), der langjährige Mittelfeldspieler des SV 98 Schwetzingen, der in den letzten zwei Jahren beim Fußball-Landesligisten Spvgg 06 Ketsch am Ball war, hängt aus beruflichen und familiären Gründen seine Fußballstiefel an den Nagel.

Fast zehn Jahre gehörte der mittlerweile 31-jährige zum Inventar des SV 98. Willi Schöneck – der damalige Trainer der A-Jugend des SV 98 –

...