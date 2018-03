Anzeige

Wie stark schätzen Sie Obernburg ein?

Blach: Die haben letztes Jahr fast 2900 Kegel bei uns gespielt, das sagt alles. Die kommen mit breiter Brust. Von der Hock-Familie (Verena, Julia und Ute) sind alle nicht zu unterschätzen, ebenso wenig Bianca Schneider. Da müssen wir von Anfang an Gas geben. Alle von uns müssen ihre Leistung bringen, eher 150 als 100 Prozent.

Worauf wird es am Sonntag besonders ankommen?

Blach: Es wird darauf ankommen, wer von Anfang an weniger nervös und klarer im Kopf ist. Wir müssen hoch konzentriert an die Sache herangehen. Es wird ein volles Haus, auch Obernburg bringt immer einige Fans mit. Das wird ein heißes Ding am Sonntag.

Sie können Historisches schaffen und zum dritten Mal in Folge deutscher Meister werden. In der Deutschen Classic-Kegler Union (DCU) hat das noch niemand geschafft. Was würde Ihnen dieser Hattrick bedeuten?

Blach: Für mich zählt der Titel morgen, nicht unbedingt der Hattrick. Natürlich ist niemand von uns schon dreimal am Stück deutscher Meister geworden. Mir, uns allen, würde ein großer Stein vom Herzen fallen.

Was ist das Erfolgsgeheimnis in Plankstadt?

Blach: Der Teamgeist stimmt. Wir machen auch privat einiges zusammen. Da passt einfach alles. Wir haben neun gute Spielerinnen für die 1. Bundesliga.

Und wenn es morgen nicht mit einem Sieg klappt?

Blach: Dann feiern wir trotzdem unseren Rundenabschluss daheim. Und dann entscheidet eben das letzte Spiel in Leimen. Auch eine ganz starke Mannschaft, die zuletzt erstmals fast 3000 Kegel gespielt hat. Die haben gute Jugendarbeit gemacht und mit Jennifer Sommer und Kira Nießner große Talente aufgebaut. Zu Leimen haben wir ein super Verhältnis, wir haben schon fest die Saisonabschlussfeier dort eingeplant.

Sind Sie persönlich mit Ihrer Leistung in dieser Runde zufrieden?

Blach: Ja, ich bin als Schnittbeste zufrieden. Für mich zählt aber immer die Mannschaft. Ich freue mich, wenn andere gute Ergebnisse spielen.“

War diese Trainingswoche anders als sonst?

Blach: Nein, es war eine ganz normale Trainingswoche. Wir haben immer freitags Training, zusätzlich können wir noch am Dienstag in die Halle. Alle sind gesund, die grippalen Infekte haben wir alle hinter uns.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.03.2018