Das wird schon ein Kampf um den Aufstieg

Nach der Weihnachts- und Neujahrspause nimmt der Handball-Spielbetrieb in der Verbandsliga weiter Fahrt auf. Die einen Mannschaften sind wild entschlossen, der drohenden Abstiegsgefahr entgegenzutreten, andere tummeln sich im vermeintlich sicheren Mittelfeld und eine dritte Gruppe hat noch Meisterschaft oder zumindest den Aufstieg in die Badenliga im Visier, denn dieses Jahr ist es aufgrund der Konstellation in den höheren Ligen durchaus möglich, dass zwei Teams aufsteigen können.

Vom Abstiegskampf sind Tabellenführer TV Eppelheim (TVE) und Zweiter HSV Hockenheim weit entfernt. Viele sehen in ihnen schon die kommenden möglichen Aufsteiger, im TVE gar den größten Titelkandidaten. „Dem muss allerdings energisch widersprochen werden, denn erst nach dem Spiel gegen den HSV ist für uns die Hinrunde beendet, dieses Treffen ist ein Nachholspiel“, wendet Eppelheims Team-Chef Walter Erb ein. „Und sollten wir dieses erfolgreich gestalten, warten in der Rückrunde schwere Auswärtsspiele auf uns, da kann noch viel schief gehen.“

Sorgen bereiteten dabei immer wieder Ausfälle. So haben Mannschaft und die Trainer immer nur das nächste Ereignis im Blickfeld. Bei einem Einladungsturnier in Hemsbach bot sich die Möglichkeit, wieder unter Wettkampfbedingungen zu agieren. Der Gast hat indes letztes Wochenende schon wieder in den Wettkampfmodus zurückgefunden und die HSG Walzbachtal bezwungen (wir berichteten). Dabei wurde klar, woran HSV-Coach Admir Kalabic und seine Männer unter der Woche noch zu feilen hatten. Denn verliert Hockenheim dieses Match, ist Eppelheim mit bereits drei Punkten Vorsprung in besserer Ausgangslage für das Meisterschaftsrennen. Das Vorprogramm bestreitet Eppelheims zweite Mannschaft gegen das Landesliga-Spitzenteam des TV Mosbach. mj/we

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.01.2020