Dauerkarte für Rückrunde

Vor dem Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg startet Fußball-Zweitligist SV Sandhausen am heutigen Samstag den Verkauf der Rückrunden-Dauerkarte.

Der SV Sandhausen startet mit dem Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am Sonntag, 21. Dezember, in die Rückrunde der Saison 2018/19 und damit in die entscheidende zweite Saisonhälfte. Die Mission Klassenerhalt kann in dieser Phase nur mit zahlreicher Unterstützung der Fans gelingen, heißt es von Seiten des Zweitligisten.

Mit der Partie gegen das Kleeblatt beginnt gleichzeitig die Gültigkeit der Rückrunden-Dauerkarte. Für den Verkaufsstart der Rückrunden-Dauerkarte hat der Fanshop am BWT-Stadion am Hardtwald heute von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Heimspiel-Höhepunkte

Neben der Partie gegen die Mannschaft von Greuther Fürth, mit der aus dem Hinspiel noch eine Rechnung zu begleichen ist, stehen für den SVS noch sieben weitere, hochkarätige und vor allem richtungsweisende Heimspiele an. Nach der Winterpause startet der SV Sandhausen am 3. Februar gegen den VfL Bochum ins neue Heimspiel-Jahr.

Im weiteren Verlauf der Rückrunde reisen zudem noch weitere attraktive Mannschaften wie Darmstadt 98, der FC St. Pauli, Dynamo Dresden oder Holstein Kiel an den Hardtwald.

Acht Spiele für 74 Euro

Bereits ab 74 Euro können Vollzahler auf einem Stehplatz die acht Heimspiele des SV Sandhausen in der Zweitliga-Rückrunde hautnah erleben, während Jugendliche mit 40 Euro dabei sind.

Die günstigste Sitzplatz-Dauerkarte liegt bei 108 Euro für Vollzahler und 75 Euro für Jugendliche. Die genauen Preise sind ferner auf der Homepage des SV Sandhausen unter www.svs1916.de ersichtlich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.12.2018