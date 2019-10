Daumendrücken in Doha – oder daheim im Rose-Saal

Oftersheim.Die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Katar hatte mit dem Zehnkampf-Gold von Niklas Gold einen ersten emotionalen Höhepunkt. Am Sonntagabend soll – vor allem für die Freunde und Vereinskameraden aus Oftersheim und Umgebung – ein zweiter hinzukommen, wenn das TSV-Eigengewächs Malaika Mihambo (25) als große Favoritin in den Weitsprung-Endkampf startet.

Wir haben Weggefährten und Freunde

...