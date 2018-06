Anzeige

„Ein schöner Wettkampf und aus Sicht unserer Trainerschaft auch erfolgreich“, lobte Coach Sven Grundner vom SV Hockenheim das 31. Internationale Schwimmfest in Brühl. „Wir haben zwar nur eine Podestplatzierung geholt, dafür haben meine 20 Schwimmer bei 86 Einzelstarts 81 persönliche Bestzeiten geschwommen.“

Als Konkurrenz waren zehn weitere Vereine mit 367 Aktiven am Start. Die gewohnt gute Organisation des Ausrichters SV Hellas Brühl und das erfahrene Kampfgericht hatten die 2154 Einzelstarts gut gestemmt und so verlängerte noch nicht einmal eine 45-minütige Unterbrechung wegen Gewitters am Sonntag den Wettkampf unnötig.

Für drei Hockenheimer war Brühl das Debüt. Aber Emma Naumann, Artem Weimer und Annika Wenzler erbrachten trotz Nervosität an ihrem ersten Wettkampf starke Leistungen und lassen die Trainer für die Zukunft hoffen. Michael Senger, Jahrgang 2001, inzwischen schon ein „alter Hase“ im Wettkampfgeschehen, erschwamm sich über 200-Meter-Lagen eine Bronzemedaille. Und der 50-Meter-Freistildurchgang von Janina Klee und Karina Wiesner musste auf Grund eines Schiedsrichterfehlers zwei Läufe später wiederholt werden. Doch die beiden nahmen die Herausforderung wie Profis und Klee schwamm den zweiten Anlauf schneller als beim ersten Start. „Nächste Woche geht es nach Waghäusel. Dort sind wir mit 24 Aktiven vertreten bei 97 Starts“, kündigte Grundner an. „Hoffentlich können wir an die Erfolge von diesem Wochenende anknüpfen.“