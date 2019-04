Defensiv nun viel besser

Nach dem goldenen Monat März war der SV Rohrhof II die beste Rückrundenmannschaft der Fußball-Kreisklasse B. Zuletzt gab es mit drei sieglosen Partien aber einen kleinen Rückschlag, den Trainer Daniel Bittmann jedoch nicht nur an den nackten Ergebnissen festmachen will. „Gegen Plankstadt II und Altlußheim II haben wir jeweils einen Elfmeter vergeben, gegen den VfL Hockenheim in der ersten Halbzeit fünf hundertprozentige Torchancen vergeben“, führt Bittmann auf, lobt aber dennoch sein Team.

„Wir entwickeln uns aber stetig weiter und das ist das, was mich sehr zufriedenstellt.“ Nach der kleinen Aufholjagd und durch die Verwirbelung des Klassements durch die Mannschaftsabmeldungen, ist das Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, dennoch sehr realistisch. Geht es nach Bittmann, soll der Tabellenplatz acht am Saisonende den Namen SV Rohrhof II tragen. Garant hierfür ist eine sehr starke Defensivabteilung, der SV Rohrhof II hat die fünftwenigsten Gegentore kassiert. „Wir haben in der Rückrunde die Abwehr umgestellt und arbeiten auch defensiv viel besser als noch in der Vorrunde“, sagt Bittmann.

Interessanter Gradmesser

Ein sehr interessanter Gradmesser ist nun die Partie gegen den FC Badenia Hirschacker, der - einen Ausrutscher der TSG Eintracht Plankstadt II vorausgesetzt - auf Rang eins springen könnte. „Wir werden alles versuchen, deren Offensive zu stoppen und selbst Torchancen zu erspielen“, lautet Bittmanns Matchplan gegen den Tabellenzweiten. „Wir wollen nicht als Verlierer vom Platz gehen.“ wy

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.04.2019