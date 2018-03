Defensivabteilung erwischt schwarzen Tag

Anzeige

Gastgeber stark gemacht

In der Gästeabwehr fühlte sich eigentlich niemand so recht zuständig, die Angreiferinnen schalteten und walteten, wie sie wollten. Erst recht, als Rot – von den Brühler Unzulänglichkeiten erst stark gemacht – erstmals ausgeglichen hatte (8:8). Aber selbst da hatten die Anhänger der Gäste noch nicht das Gefühl, dass das Spiel auch verloren gehen kann. Erst als die Gastgeberinnen aus dem 8:10 eine 13:10-Führung herausschossen, gab es die ersten langen Gesichter. Zur Pause lag Rot mit 16:13 vorne.

Im Normalbetrieb steigert sich der TV Brühl in Hälfte zwei. Das war mit einigen Anlaufschwierigkeiten auch in der zweiten Halbzeit so, nach knapp zehn Minuten lagen die Gäste, bei denen außer Maren Röllinghoff und Maike Renkert niemand Normalform erreichte, dann auch mit 22:21 vorne. Es sollte allerdings die letzte Führung gewesen sein, denn Rot kämpfte, sah seine Chancen und nutzte sie auch. Im Anschluss waren die Gäste nicht mehr in der Lage, die Partie noch zu drehen. So feierte der TSV am Ende einen unverhofften Erfolg, der ihn vom letzten Platz auf Rang zehn vorrücken ließ. Trainer Franz-Josef Höly war nach dem Abpfiff völlig bedient: „Wir haben verdient verloren. Ich bin heute maßlos enttäuscht von meiner Mannschaft, ganz schwache Torhüterleistung, schlechtes Abwehrverhalten, so kann man auch nicht beim Letzten gewinnen.“

TVB: Zimmermann, Schmahl; Li. Bühn, Röllinghoff (7), Siebenlist (9/4), Henn (2), Pristl (2), Renkert (4), A. Lederer, D. Göbel, P. Lederer (6/1), S. Schneider (2), Le. Bühn. ako

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.03.2018