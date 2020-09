Defensive steht lange gut

Während die Spvgg 06 Ketsch in der Verbandsliga ihre erste Niederlage bezog, feierte die SpG Heidelberg II/ Eppelheim ihren ersten Saisonsieg, die SG Oftersheim war spielfrei. Am kommenden Wochenende pausieren alle Frauen-Ligen.

Spvgg 06 Ketsch – SSV Waghäusel 1:2 (0:1)

Das Spiel begann in der ersten Hälfte relativ verhalten, beide Teams tasteten sich ohne erkennbare Vorteile für eine Seite ab. Die wenigen Bälle, die auf das Ketscher Tor kamen, wurden zu einer sicheren Beute von Torfrau Jana Waldmann. In der 23. Minute nutzte Waghäusel Abstimmungsprobleme in der Ketscher Abwehr und Felicitas Weng köpfte aus kurzer Distanz zum 0:1 ein. Nach der Pause ging Ketsch forsch zu Werke und Ergebnis dieses couragierten Auftritts war der Ausgleich in der 51. Minute. Nach einem feinen Pass aus dem Mittelfeld schloss Tamara Beigel aus halbrechter Position ins lange Eck ab. Waghäusel erhöhte nun den Druck, ohne dass die Ketscher Abwehr und Torfrau überwunden wurden. In der 71. Minute setzte sich Viola Snizek gegen die Ketscher Hintermannschaft und erzielte das 1:2. Die 06er warfen anschließend noch einmal alles nach vorne, konnten aber den Ausgleich nicht mehr erzielen.

SpG Dielheim/ Wiesloch – SpG Heid.II/Eppelh. 1:2 (0:0)

Obwohl die Eppelheimerinnen den Gastgeberinnen mit ihrem aggressiven Pressing kaum Luft zum Atmen ließen und einen Angriff nach dem anderen fuhren, blieb die erste Hälfte des Spiels torlos. Nach der Pause fand das SpG-Team nur schwer wieder ins Spiel, so dass man nach 70 Minuten durch einen Treffer von Kassandra Bauer in Rückstand geriet. Allerdings konnte Heidelberg II/ Eppelheim keine fünf Minuten später durch Nora Hübner ausgleichen. Die Partie entwickelte sich nun zu einem spannenden Wettkampf um das entscheidende Tor, den die Gäste für sich entscheiden konnten. In der 89. Minute erzielte Ricarda Schmitt das Siegtor für die SpG Heidelberger SC II/Eppelheim.

