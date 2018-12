Definitiv kein Lieblingsgegner

Eigentlich wollten die Oberliga-Handballerinnen der HSG St. Leon/Reilingen noch eine Rechnung aus dem Hinspiel gegen die SG Schozach/Bottwartal begleichen. Doch diese bleibt nun offen, denn auch das Heimspiel wurde jetzt mit 24:29 (9:12) verloren.

Trainer Sascha Kuhn gab zu: „Eine gute Leistung hat diesmal nicht ausgereicht, um den Gegner zu schlagen. Es war mit Sicherheit mehr drin. Leider haben wir einen Tick zu viel technische Fehler in den entscheidenden Situationen gemacht. Wir dürfen aber auf keinen Fall die Köpfe in den Sand stecken. Wir müssen einfach in der letzten Konsequenz abgezockter agieren, dann wird der Erfolg auch wieder auf unserer Seite sein.”

Da nützte es auch nichts, dass seine Frauen hoch motiviert starteten (6:3/9.), dann aber sukzessive nachließen (7:7/19.). Der Gastgeber blieb zwar über 12:15, 17:20 und 21:22 dran, kam aber nie zum entscheidenden Durchbruch. Es fehlte an der entsprechenden Durchschlagskraft im Angriff.

HSG: Schmurr, Weiß; Gottselig (5), Holzer (2), Zinser (1), Jünger, Pavic, Pahl, Heck (2), Müller (5), S. Schulz (4), Schilling (1), Rimpf (4/2). mj/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.12.2018