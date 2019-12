Dem Meister Paroli bieten

Gleich zweimal kamen die beiden Eppelheimer Eishockey-Teams unter die Räder. In der Regionalliga unterlag der ECE beim EHC Zweibrücken mit 4:8 (0:2, 2:2,2:4) und fiel damit auf den vorletzten Tabellenrang zurück. Die völlig chancenlose Landesliga-Mannschaft musste sich zuhause dem Schwenninger ERC II mit 0:14 (0:6, 0:5, 0:3) beugen.

Etwas knapper ging es in der Westpfalz zu, aber als die Gäste gegen Ende des ausgeglichenen Mittelabschnitts sechs Überzahlminuten ungenutzt verstreichen ließen, war der rechte Moment vorbei, um die Partie zu kippen.

Rechnung offen

Am Sonntag kommt es im heimischen Icehouse zum Regionalliga-Duell gegen den Meister. Der SC Bietigheim läuft dabei wie die Eisbären den eigenen Erwartungen hinterher und findet sich einen Punkt vor den Eppelheimern auf dem fünften Tabellenplatz wieder. Als Meister in die Saison gestartet, lagen die Steelers lange am Tabellenende. Mit vier Siegen aus den letzten sechs Spielen haben sie sich jedoch stabilisiert und nehmen nun Kurs auf die Play-off-Plätze. Selbiges ist auch das Ziel der Eisbären, was zu einem spannenden Fight auf dem Eis hindeutet.

Die Eisbären konnten bislang nur gegen die Teams der unteren Tabellenregion gewinnen, doch im Hinspiel scheiterten sie nur knapp am SCB (5:6). Die Eisbären haben daher noch eine Rechnung gegen den Meister offen.

Am Samstagabend trifft die landesligamannschaft der Eisbären zum zweiten Mal auf die Mannheimer Mad Dogs. mj

