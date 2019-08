Demirci fliegt vom Platz

Feuerwehreinsatz

Schwetzingen: 87 Bewohner bei Brand in Hochhaus evakuiert

Die Feuerwehr ist am Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz in Schwetzingen ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, gab es in einem Technikraum eines Hochhauses in der Tilsiter Straße eine starke Rauchentwicklung.