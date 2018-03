Anzeige

Die ersten Wochen im neuen Kalenderjahr waren für die Ketscher Kurpfalz-Bären alles andere als einfach. Vier Spiele ohne Sieg – so einen Negativlauf haben die Zweitliga-Handballerinnen schon eine ganze Weile nicht mehr erlebt. Hinzu kommt die ausgefallene Partie in Berlin kurz vor dem Jahreswechsel, für die es immer noch keinen Nachholtermin gibt. Und das, obwohl die Bären schon mehrere Terminvorschläge gemacht haben. Inzwischen ist auch der Verband involviert, wie die weiterhin verletzte Spielertrainerin Katrin Schneider bestätigte.

Zum Sportlichen: Seit zwei Begegnungen passen die Ergebnisse wieder. Die Bären scheinen ihren Rhythmus wiedergefunden zu haben und peilen am morgigen Samstag im Südwest-Derby gegen die FSG Mainz 05/Budenheim den zweiten Heimsieg in Serie an (Spielbeginn: 18 Uhr). „Die Serie war schon fast ein neues Gefühl für uns. Die Niederlagen waren ja auch sehr ärgerlich“, gab Elena Fabritz zu, die am Dienstag im Training ihren 22. Geburtstag feierte, „aber so einen Knacks braucht man zwischendurch auch mal, um wieder wach zu werden. Danach ist man auf dem Boden der Tatsachen.“

Feiniler noch angeschlagen

Fabritz sprang am vergangenen Wochenende beim Spiel gegen den HCD Gröbenzell (27:24/wir berichteten) kurzfristig für Lena Feiniler am Kreis ein. Es könnte sein, dass sie auch gegen die 05erinnen von Beginn an dabei sein wird, denn Feiniler plagt sich immer noch mit einer Grippe herum. „Sie hat bis gestern Antibiotika genommen“, erklärte Schneider, „aber ich bin optimistisch, dass es für das Spiel reicht. Wir müssen einfach schauen, wie sie sich fühlt. Aber so wie ich Lena kenne, beißt sie auf die Zähne.“ Mit Anna Michl und eben Elena Fabritz stehen im Notfall aber zwei Alternativen bereit.