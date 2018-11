Den Spitzenreiter ärgern

Wird es ein schweres Handball-Spiel? Oder wird es das leichteste der Saison, wie schon viele andere Gegner von Drittliga-Spitzenreiter ThSV Eisenach im Vorfeld angaben? Für Trainer Holger Löhr von Eisenachs nächstem Gastgeber HG Oftersheim/Schwetzingen ist es jedenfalls „ein interessantes Spiel“.

Löhr freut sich darauf zu verfolgen, wie sich eine junge Truppe – in diesem Falle seine – gegen solch einen Gegner, quasi eine Profimannschaft, schlägt. Der Oftersheimer hatte schon mehrfach darauf verwiesen, dass nicht nur gegen Baunatal, eine gestandene Drittliga-Mannschaft, immerhin vier seiner Jungs in ihrem ersten Aktivenjahr teilweise sogar gemeinsam auf der Platte waren. Und so will er auch am Samstag, „das eine oder andere probieren“, und schauen, inwieweit sich der Topfavorit ärgern lässt.

Und geärgert wurden die Thüringer schon viel. Zu selten blitzte eine spielerische Dominanz auf, die ihr neuer Trainer Sead Hasanefendic sich wünschte. „Die Spiele gegen den ThSV Eisenach werden für die jeweiligen Kontrahenten das Spiel des Jahres sein. Sie werden brennen“, betonte er bereits im August, wiederholte es mehrfach.

Neuzugänge verpflichtet

Sorgen bereitete ihm dabei im gleichen Atemzug sein kleiner Kader. „Da müsse sich noch was tun. Eine gute Stammformation allein reicht da nicht“, fordert er ständig Nachbesserungen, die auch vor kurzem Vollzug erfuhren. Verpflichtet wurden der Kroate Andrej Obranovic sowie der zuletzt vereinslose Eduard Klyuyko, beides Rückraumspieler „Mit den Neuzugängen hat der ThSV Qualität dazugewonnen“, hat auch Holger Löhr nüchtern festgestellt – bei dem ja im eigenen Team auch Matthias Polifka hinzugekommen ist.

Der 38-jährige Co-Trainer hatte nach drei Jahren Pause vor 14 Tagen sein Comeback gegeben, auch wegen der verletzungsbedingten Ausfälle. Aus dem aktuellen Kader fehlen verletzungsbedingt immer noch Alexander und Lukas Sauer, Lucas Bauer, Niklas Krämer – sowie zuletzt auch Tom Jansen und Daniel Hideg.

Eisenach hatte eigentlich – im Gegensatz zu vielen Ligarivalen – bislang wohl die wenigsten Ausfallzeiten durch Verletzte oder Abwesenheit zu beklagen gehabt. Hasanefendic meinte dennoch: „Zu Rotation sind wir gar nicht in der Lage.“ Für das Unternehmen Wiederaufstieg ticken die Uhren unter der Wartburg eben anders. Denn der Traditionsverein, eine Art Fahrstuhlmannschaft zwischen 1. und 2. Bundesliga, ist erstmals in der Realität der Drittklassigkeit angekommen, und will ihr umgehend wieder entkommen.

Für die nicht ganz Jungen unter den HGlern ist der ThSV Eisenach kein Unbekannter. Nach ihrem Aufstieg in die Südstaffel der 2. Liga feierte die HG am 4. Dezember 2004, also vor fast 14 Jahren, ihren vierten Sieg auf dem langen Weg zum damaligen Klassenerhalt. Überhaupt waren die Thüringer ein recht dankbarer Gegner für den TV Schwetzingen und die HG. Nach 14 Partien gegeneinander trennt beide gerade mal vier Tore Differenz. mj/ali

