Auf Einheit setzen

Dabei setzt er auf die Einheit des HG-Kollektivs und den Rückhalt des treuen Oftersheim/Schwetzinger Publikums. Dass Polifka, der erneut Cheftrainer Holger Löhr auf der Bank vertreten wird, selbst früher mal für Hochdorf am Ball war, ist in seinen Augen absolut kein Grund, an nachbarschaftliche Hilfe im Abstiegskampf zu denken. Zumal auch die HG noch in diesen Sog geraten könnte. Zumindest rechnerisch, denn der aktuelle Vorsprung der Hausherren auf seinen kommenden Gast beträgt elf Punkte bei noch neun auszutragenden Partien bis Rundenende. Und da warten noch einige Brocken auf die Kurpfälzer.

Eine erneut besondere Begegnung mit seiner Vergangenheit dürfte es für Tom Jansen werden. Der Haßlocher stand zu Saisonbeginn ja bekanntlich in den Diensten des TVH, bevor er Ende Oktober zur Truppe um Chefcoach Holger Löhr stieß.

Jetzt ist der Halbrechte aus dem Team nicht mehr wegzudenken. Und er freue sich auf das Duell – schließlich lief es schon im Hinspiel für ihn recht gut. Beim damaligen 25:18-Auswärtserfolg „habe ich fünfmal getroffen“, weiß er auf Anfrage sofort, ohne überlegen zu müssen.

