Der aussichtsreiche Kampf um die Tabellenführung

Vor Beginn der Runden sieben und acht in der Schach-Bundesliga befindet sich das Team der SV 1930 Hockenheim ohne Verlustpunkte mit Seriensieger Baden-Baden an der Spitze der Bundesligatabelle. Mit einem Spiel mehr war die OSG Baden-Baden allerdings Tabellenerster.

Nach dem Heimspiel der Hockenheimer in der Theodor-Heuss-Realschule am Wochenende 22./23. Februar könnte sich die Situation ändern, da danach die Tabelle einen Gleichstand in der Rundenanzahl aufweisen wird. Am Ende könnten die erreichten Brettpunkte darüber entscheiden, wer die Nase vorne hat.

Die Schachvereinigung 1930 Hockenheim gilt als deutscher Vizemeister 2019 auch in den Schachmedien und den Prognosen als Mitanwärter auf den Titel und sieht dem weiteren Verlauf optimistisch entgegen. Nach Meinung von Mannschaftskapitän Blerim Kuci wird erst nach dem Finale in Berlin Ende April die endgültige Entscheidung fallen.

Das Management des Bundesligisten mit den Brüdern Günter und Dieter Auer sieht die Jagd nach dem Titel in Anbetracht der finanziellen Grundlagen als kritisch, zumal die mit vielen Möglichkeiten ausgestattete Metropolregion Rhein-Neckar keinerlei Unterstützung leiste. Vielen Mitgliedern erschloss sich bei der Mitgliederversammlung daher nicht, warum der Verein seit Gründung der Sportregion Mitgliedsbeiträge entrichtet.

Nach wie vor kann sich der Verein nur auf ein Co-Sponsoring-Modell stützen, das auf den Schultern kleinerer und mittlerer lokaler und regionaler Betriebe ruht. „Die jahrelange Suche nach einem Hauptsponsor blieb bisher ohne Ergebnis“, schreibt Dieter Auer in einer Pressemitteilung.

Wagner im Führungsgremium

Hockenheims Großmeister und Nationalspieler Dennis Wagner – ein vom Deutschen Schachbund in der Prinzengruppe gefördertes Schachtalent – wurde von der Mitgliederversammlung Anfang Februar zum 2. Vorsitzenden gewählt und wird im Entscheidungsgremium des Bundesliga-Managements künftig mitwirken. Mitglieder und am Spitzenschach interessierte Zuschauer aus nah und fern sind zum Heimspiel des Rennstadtteams willkommen und können live oder am Bildschirm alle Partien miterleben – auch den heimischen Großmeister und Nationalspieler Rainer Buhmann. da

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.02.2020