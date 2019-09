Der Erdball spielt hier eine Rolle

Der Freitag stand in globaler Hinsicht unter dem Aspekt: Streiken für eine nachhaltigere Klimapolitik. Beim SV Sandhausen ruhte an diesem Tag niemand, zu präsent ist das Duell an diesem Samstag gegen den VfL Bochum (Spielbeginn: 13 Uhr, wir berichteten). Nachhaltigkeit ist aber auch beim SV Sandhausen ein großes Thema, das zeigen die Statements des Vereins, in denen der Fußball-Zweitligist auf

...