Der flinke Fischerkönig

Während es für Christian Klefenz optimale Wetterbedingungen waren, haderte Heidi Zahn doch mit der Hitze beim Laufen und dem leicht böigen Wind auf der Radstrecke. Fünf Starter der ASG Triathlon Hockenheim begaben sich in Karlsdorf-Neuthard beim Triathlon auf die olympische Distanz mit 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Rad und 10 Kilometer Lauf.

„Trotz der Hitze konnte ich mich weiter verbessern.“ Andris Rodewald war hochzufrieden mit seinem Wettkampf den er als bester ASGler mit Rang fünf in der AK25 und dem 22. Gesamtplatz in 2:10,22 Stunden absolvierte.

Wolfbeisz schnellster Schwimmer

„Die Wetterbedingungen waren für mich optimal, jedoch war ich durch das Ketscher Backfischfest und den damit verbundenen ein oder anderen Tropfen Alkohol als Fischerkönig nicht optimal vorbereitet,“ sagte Christian Klefenz (Bild) mit einem breiten Grinsen, denn in 2:18,29 Stunden war er zweiter ASGler und Elfter in der AK35. Ralph Wolfbeisz war der schnellste Schwimmer der ASG; für die 1,5 Kilometer benötigte er gerade einmal 26:12 Minuten und schloss den Wettkampf mit 2:24,50 Stunden als 16. in der AK 50 ab. ska/Bild: Zeuner

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.08.2018