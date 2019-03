Der größte Erfolg seit 20 Jahren

Es ist genau 20 Jahre her, da gewann Frei Holz Plankstadt die vierte und letzte deutsche Meisterschaft. Es war das Ende einer Ära mit Kegelgrößen wie Ralf Koch, Freddy Zänger oder Boris Benedikt. Es folgte ein stetiger Abstieg bis in die Verbandsliga (2002), ehe der mühevolle Weg zurück begann. Erst 2013 wurde wieder die 2. Bundesliga erreicht. Nun hat der frühere Weltpokal- und Europapokalsieger die beste Platzierung in diesem Jahrhundert erreicht.

Durch einen überraschend deutlichen 5902:5745-Erfolg beim KSV Kuhardt belegt Plankstadt in der Abschlusstabelle Rang drei. „Die Saison ist grandios verlaufen“, freute sich Marco Mergenthaler, „wir können wirklich super zufrieden sein.“ Gerade auswärts haben sich die Plankstädter gesteigert und in Sandhausen und Kuhardt gewonnen. „Wer hätte vor vier, fünf Wochen gedacht, dass wir noch Dritter werden können?“, fragte Mergenthaler. Und sogar Platz zwei war durchaus möglich.

Akku bei Pfälzern leer

Der Sieg in Kuhardt war auch deshalb so deutlich, weil bei den Pfälzern offenbar der Akku völlig leer war. Mit 4:8-Punkten aus den letzten sechs Spielen rutschten sie noch von Platz zwei auf vier ab. Selbst Spitzenspieler Markus Wingerter war diesmal nicht gut und musste sich mit 1016 Kegeln zufrieden geben. Andreas Tippl hatte ihn sehr gut im Griff und wurde mit 1024 Kegeln Tagesbester. Da auch Jens Petri besser als Dominik Mendel war, lag Plankstadt nach dem Startpaar mit 70 Kegeln vorne. Der Vorsprung wurde im Mittelpaar noch höher. Bei Kuhardt brach dann Nikolai Bastian völlig ein, und der Sieg ging ganz klar an Plankstadt. Nach dem Spiel wurden die Plankstadter von DCU-Präsident Jens Bernhard für den dritten Platz geehrt.

FH Plankstadt: Petri 976, Tippl 1024, C. Schneider 981, Hörner 975, K. Schneider 947, Zirnstein 999. mra

25.03.2019