Der Hunger beim SVS ist noch lange nicht gestillt

So richtig freuen durfte sich zwar noch niemand, aber nach dem torlosen Remis am Freitagabend (wir berichteten) müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn Arminia Bielefeld den Aufstieg nicht schaffen sollte und der SV Sandhausen doch noch den Gang in die Drittklassigkeit antreten müsste.

Aus Sicht der Kurpfälzer dürfte man sich über den 2:1-Sieg des Karlsruher SC gegen VfB Stuttgart

...