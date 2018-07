Anzeige

„Es war ein wahnsinniges Erlebnis mit vielen Glückshormonen und bleibenden Erlebnissen.“ So beschreibt ein glücklicher Christian Klefenz (Bild: Koob) von der ASG Triathlon Hockenheim die erste Teilnahme beim Frankfurter Ironman. Er benötigte für die 3,8 Kilometer Schwimmen, 185 Kilometer Radfahren und den Marathonlauf über 42,195 Kilometer 10:33,26 Stunden. Damit sicherte sich der Ketscher Platz 80 in der Altersklasse M 35, Platz 342 von 2026 Männern und Gesamtrang 366 von 2290.

Die Vorbereitungen auf den Wettkampf waren akribisch: 4500 Rad-, 1200 Lauf- und 250 Schwimmkilometer, 25 Stunden Stabilisierung und 25 Stunden Stretching, sowie ein Buch über Mentaltraining standen seit dem 13. November 2017 bis zur Startlinie beim Frankfurter Ironman auf dem Programm von Christian Klefenz. Der gut gelaunte Elektromeister der Stadtwerke Hockenheim sagt selbst: „Ich war nie besser trainiert, fühle mich in allen Disziplinen stark und bin auch mental gigantisch drauf.“

Familie sorgt für Motivationsschub

„Vier schöne Zander bescherte mir Vater Rhein am Vortag des Wettkampfes, als ich mir noch eine mentale Auszeit gegönnt habe“, so der Ketscher Anglerkönig. Um 6.48 Uhr begann für Klefenz nach zahlreichen Startritualen der Rolling Start (alle vier Sekunden starten zwölf Athleten) mit dem Schwimmen. Schnell fand er seinen Rhythmus und absolvierte die 3,8 Kilometer in 1:12,32 Stunden. Auf dem Rad ging’s flach in Richtung Frankfurt mit etwa 38 Stundenkilometern. „Daumen hoch zu meiner Frau Conny, die an der alten Brücke stand und mich anfeuerte, vielen Dank für die Unterstützung in der Vorbereitung und auch jetzt“, würdigt der Ausdauerathlet seine bessere Hälfte. „Laut erfahrener Athleten hat man einige Tiefs bei einer Langdistanz zu überstehen, zum Glück wartete ich vergebens darauf.“ Stattdessen gab es für Klefenz einen Motivationsschub, da er seine Kinder Kai und Tim mit Oma und Opa in den Massen ausmachte.