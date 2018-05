Anzeige

Aller guten Dinge sind drei. Drei deshalb, weil Charles Leclerc erst der dritte Monegasse ist, der einen Heim-Grand-Prix im Fürstentum bestreiten wird. Zuvor steuerten nur Louis Chiron im Jahr 1955 und Olivier Beretta ihre Boliden durch das Fürstentum. Beretta wurde 1994 Achter. Da war Charles Leclerc, der für das Alfa-Romeo-Sauber-Team ins Lenkrad greift, noch gar nicht geboren. Das 20-jährige Mega-Talent kam erst 1997 zur Welt – in Monaco.

Und das ist der große Unterschied zu vielen Fahrerkollegen, die erst im Verlauf ihrer Karriere nach Monte-Carlo gezogen sind. Leclerc ist ein waschechter Monegasse, er lebt unweit der Start-Ziel-Linie und hat noch genaue Erinnerungen an sein erstes Rennen: „Da war ich vier Jahre alt und habe das Rennen von der ersten Kurve aus gesehen. Da hat ein Freund gewohnt. Ich habe schon damals davon geträumt, ein Teil der Formel 1 zu sein. Jetzt klappt es endlich. Ich kann es gar nicht abwarten.“

Dabei wusste Charles Leclerc schon seit seiner Kindheit, was er einmal werden möchte: Rennfahrer. Er überzeugte früh seinen Vater Hervé, der in den 1990er-Jahren selbst Formel-3-Pilot gewesen war. Doch Charles’ Weg war hart. Er verlor mit Jules Bianchi seinen besten Freund. Bianchi erlag den Folgen eines schweren Unfalls beim Formel-1-Rennen in Suzuka im Jahr 2014.