Der Lohn sind 14 Medaillen

Zum ersten Mal in dieser Saison waren alle Aktiven des TSV GymTa Session Altlußheim gemeinsam am Start. Mit fünf Formationen, fünf Duos und fünf Solotänzen glänzten sie und holten 14 Medaillen nach Altlußheim.

Den Anfang machte die Schülerklasse. Das jüngste Schautanz-Duo des Vereins, Sophie Reuter und Emely Johann, steigerte sich immer weiter und kletterte mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 288 Punkten auf das oberste Siegertreppchen. Ebenso den ersten Platz belegte die Freestyleformation Dancing Elements. Solotänzerin Cécile Blümle erreichte für diese Altersklasse unglaubliche 291 Punkte und damit Platz eins.

Auch die Jugendklasse verbuchte hervorragende Ergebnisse. Im Schautanz Duo überzeugten Lelia Kränert und Jessica Lier und sicherten sich damit den ersten Platz, gefolgt von Nele Hauke und Giulia Petry. Im Schautanz Freestyle erreichte die Formation Estrellas starke 295 Punkte und damit auch Rang eins. Einen kleinen Wermutstropfen mussten die Dancing Devils im Schautanz Modern vergießen, die trotz 287 Zähler dieses Mal hinter einer extrem starken Konkurrenz zurückstehen mussten (Platz zwei).

In der Hauptklasse tanzte sich die Formation Futuro mit 297 Punkten gewohnt auf den ersten Platz. Lediglich die Black Devils schafften es an diesem Wochenende nicht aufs Treppchen. Die vielen individuellen Einzelfehler blieben den Wertungsrichtern nicht verborgen und so mussten sie mit dem undankbaren vierten Platz vorliebnehmen. Im Schautanz Duo erreichten Mischell Hohler und Kevin Ulrich mit 294 Punkten den zweiten Platz. Anfang Februar hatten sich die beiden sich bereits bei einem Turnier im bayrischen Velden die Goldmedaille mit 293 Punkten gesichert. Im Hinblick auf die Meisterschaften kommt es hier wie im vergangenen Jahr zu einer ganz engen und spannenden Entscheidung um die Titel. Chiara Blotzheim und Jamena John haben sich einen souveränen dritten Platz ertanzt. Mit ihrem Solotanz erreichte Mischell Hohler 290 Punkte und die Silbermedaille in der 1. Bundesliga.

Zeit für Vorbereitung

Auch die Solistinnen der 2. Bundesliga haben wunderbare Auftritte gezeigt. Die Jugendklassetänzerin Jessica Heid durfte auch in Liederbach auf den obersten Treppchenplatz steigen, obwohl sie von der Jury mit nur 271 Punkten bedacht wurde. Sich gegen sieben Konkurrentinnen durchzusetzen und den dritten Sieg in Folge zu ertanzen, ist dennoch eine ganz starke Leistung. In der Hauptklasse teilen sich Noelle Widmann und Monja Petry weiterhin die ersten beiden Plätze. Sowohl beim Turnier in Dettelbach als auch in Liederbach erreichte Noelle Platz eins und Monja Platz zwei.

Nun bleiben den Aktiven einige Wochen Zeit für weiteres intensives Training und Verfeinern der Choreografien, bevor zu den letzten drei Qualifikationsturnieren vor den Landesmeisterschaften am letzten Wochenende im März eingeladen wird.

