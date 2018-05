Anzeige

Sieben Lokalmatadore am Start

Bevor die Teilnehmer in die Karts stiegen, wurde der Parcours mit dem Trainer zu Fuß abgegangen, um sich die Streckenführung bestmöglich einzuprägen. Für die knapp 100 Teilnehmer stellte das kein besonderes Problem dar. Der Gastgebende AMC hatte sieben Fahrer am Start, die hochmotiviert an den Start gingen. Neben den Einzelergebnissen wurde auch eine Mannschaftswertung ermittelt.

Bei der Siegerehrung gab es für die Besten Pokale, Urkunden und für die Klassensieger den obligatorischen Reilinger Käsekuchen. Die Pokale überreichte neben Schirmherr Bürgermeister Stefan Weisbrod auch der Vorsitzende des ADAC Nordbaden Günther Bolich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.05.2018