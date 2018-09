Der SV Rohrhof läuft zur Höchstform auf

Vor dem fünften Spieltag der Kreisklasse A, Staffel I, gab es die erste Trainer-Entlassung. Der VfL Kurpfalz Neckarau II reagierte auf den schwachen Saisonstart und trennte sich von Sven Paulsen. „Letztlich konnten die Anforderungen und Ansprüche, die wir uns gestellt hatten, nicht umgesetzt werden“, erklärte der sportliche Leiter Lacky Paschaloglou. Kantersiege landeten der SV Rohrhof und der KSC Schwetzingen.

Lindenhof II – SV Rohrhof 0:7 (0:1)

Der SV Rohrhof war von Anfang an spielbestimmend, machte aber zu Beginn noch zu wenig aus seinen Torchancen. Lindenhof II beschränkte sich hingegen ausschließlich aufs Kontern. So war der Pausenstand von 0:1 durch Thomas Webers Treffer (19.) für die Gastgeber gar noch schmeichelhaft. Im zweiten Durchgang wurden die Angriffe der Rohrhofer effektiver und in schöner Regelmäßigkeit fielen die Tore. Gleich nach Wiederanpfiff erzielte Daniele Parisi nach einem schön vorgetragenen Angriff zum 0:2 (46.). Thorsten Kotelmann mit zwei verwandelten Strafstoßtoren (53., 61.) brach den Willen der Gastgeber endgültig. Die weiteren Tore von Daniele Parisi (73.) und Christian Krupp (84., 90.) resultierten aus schönen Spielzügen. Das Endergebnis von 0:7 war somit auch in der Höhe verdient. Nach den ersten drei sieglosen Spielen, feierte der SVR nun den zweiten Sieg in Folge. wy

KSC Schwetzingen – FC Viktoria Neckarhausen 6:2 (0:1)

In den ersten zehn Minuten tasteten sich beide Mannschaften ab, danach nahm die Partie Fahrt auf. Nach einer Unachtsamkeit in der KSC-Abwehr nutzte die Viktoria ihre Chance zum 0:1. Nach mehreren Möglichkeiten für beide Teams ging es mit dem 0:1 in die Kabinen. In der zweiten Spielhälfte war der Aufsteiger sofort hellwach und erzielte in der 50. Minute den verdienten Ausgleich. Keine fünf Minuten später profitierte Schwetzingen von einem Fehler der Gäste und ging mit 2:1 in Führung. Jetzt war es der KSC, der das Tempo rausnahm und nach einem Foulspiel im Strafraum zu einem Elfmeter kam, der eiskalt zum 2:2 verwandelt wurde. Die Schwetzinger ließen sich aber nicht unterkriegen und machten Druck, so dass es zu einem offenen Schlagabtausch kam. Mit dem 3:2 spielte sich die KSC-Offensive nun in einen Rausch und nutzte die sich bietenden Räume noch dreimal. Am Ende steht ein historischer 6:2-Sieg, der erste Dreier in der Vereinsgeschichte des KSC Schwetzingen in der Fußball-Kreisklasse A. wy

TSG Rheinau – Olympia Neulußheim 2:2 (0:1)

Trotz eines 0:2-Rückstands erkämpfte sich die TSG Rheinau noch einen Punkt gegen den SC Olympia Neulußheim. So richtig freute sich bei der TSG aber niemand: In den letzten zehn Minuten vergaben die Gastgeber zahlreiche Großchancen und so den Sieg. ü/mm

SG Oftersheim – Brühl II 3:2 (2:1)

In einem harten, aber stets fairen Aufeinandertreffen setzte sich die SG Oftersheim gegen den FV Brühl durch. Die SGO hatte mehr Ballbesitz und war über weite Strecken das spielbestimmende Team. ü/mm

Edingen-Neckarhausen – SV Altlußheim 7:2 (2:1)

Edingen-Neckarhausen hatte gegen den SV Altlußheim keinerlei Probleme und hätte auch noch höher gewinnen können. ü/mm

