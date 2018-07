„Der Titel ist das Ziel“

Malaika Mihambo setzt am Sonntag wieder zu großen Sprüngen an. © Görlitz/RG Sportbild

Wenn bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Nürnberg am morgigen Sonntag um 16.40 Uhr der Weitsprung der Frauen beginnt, dann kann Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz relativ entspannt an den Start gehen.

Nach Sprüngen von 6,99 Metern in Weinheim und 6,90 Metern in Lausanne hat sie nicht mehr den Druck, sich noch für die Europameisterschaften in Berlin (6. bis 12. August)

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2072 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.07.2018