Der Übermannschaftlange Paroli bieten

Es ist ein alljährlicher Höhepunkt für Frei Holz Plankstadt, wenn das Derby gegen den VKC Eppelheim ansteht. Diesmal ist es sogar das Duell Zweiter gegen Erster, wenn am Samstag um 15.30 Uhr in der Mehrzweckhalle die ersten Kugeln rollen.

Beide Kontrahenten sind mit zwei Siegen gestartet. Bei Frei Holz weiß jeder Akteur, was ihn erwartet. Auch wenn das Team im ersten Heimspiel gegen Kuhardt mit 6134 Kegeln eine deutliche Duftmarke setzen konnte, wird es dieses Ergebnis wohl noch beträchtlich überspielen müssen, um überhaupt eine Chance zu haben. Denn die Eppel-heimer fühlen sich auf den Bahnen überaus wohl und können deutlich mehr als 6200 Kegel erzielen.

„Nicht auf den Gegner schauen, sondern sich auf das eigene Spiel konzentrieren, um der Übermannschaft aus Eppelheim möglichst lange Paroli bieten zu können“, lautet die Marschroute bei den Plankstädtern.

Da die Partie erstmals an einem Samstag ausgetragen wird – am Freitagabend war ein Spiel wegen einer anderen Veranstaltung in der Mehrzweckhalle nicht möglich – wird der Zuschauerzuspruch deutlich kleiner ausfallen als bisher. Schließlich sind an Samstagen viele Kegler selbst im Einsatz. Vielleicht ist das aber sogar ein gutes Omen für Frei Holz, da der Druck eventuell geringer ist. „Durch den Sieg in Haibach sind wir im Soll und haben nicht den ganz großen Druck“, findet Sportwart Andreas Tippl.

Die Mannschaft wisse aber, dass gegen Eppelheim schon alles optimal laufen müsse. „Wir stehen noch ganz am Anfang der Runde, vielleicht können wir den Favoriten etwas ärgern“, meinte Christian Schneider.

Gute Frei-Holz-Form registriert

In Eppelheim hat man die gute Form von Frei Holz durchaus registriert, vor allem, dass im ersten Heimspiel alle Akteure die 1000 Kegel übertrafen. „Plankstadt ist breiter aufgestellt als letztes Jahr“, findet Gunther Dittkuhn. Der Ex-Eppelheimer Benjamin Waldherr hat Frei Holz die zwei Punkte in Haibach als Joker ermöglicht. Waldherr verließ den VKC zum Ende der letzten Saison und schloss sich Plankstadt an. Er konnte bereits mit einem hohen Tausender gegen die zweite Mannschaft des VKC in der Verbandsliga und dem starken Einsatz in Haibach glänzen. Ob er am Samstag spielen wird, ist allerdings fraglich.

Ob mit oder ohne Waldherr, wenn die Gastgeber ihre Leistung gegen Kuhardt wiederholen, wird es für die Eppelheimer schwierig mitzuhalten. Doch Jürgen Cartharius ist motiviert bis in die Haarspitzen. „Am Samstag ist Derbytime. Es wird nicht leicht, daher werden wir alles geben, um das Spitzenspiel zu gewinnen“, meinte Cartharius. Was für ein Spitzenspiel diese Paarung werden kann, zeigten die beiden Mannschaften bereits zum Auftakt der Saison 2017/18, als sämtliche Bahnrekorde in einem Spiel fielen. Mit 6339:6217 Kegel sicherten sich die Eppelheimer damals den Sieg.

