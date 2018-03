Derby-Gegner schenken sich nichts

Anzeige

SV Rohrhof II – Spvgg 06 Ketsch III 4:0 (1:0)

Der SVR II begann druckvoll und ging folgerichtig durch Alexander Rimmler in Führung (20.). Im Anschluss verpasste Rohrhof II, die Führung auszubauen. Zu Beginn der zweiten Hälfte machten die Gäste mächtig Dampf, ohne Kapital daraus zu schlagen. Nach gut einer Stunde agierte Rohrhof II wieder konzentrierter und erzielte durch einen Doppelschlag von Rimmler (67.) und Christopher Ries (68.) das 2:0 und 3:0. Den Schlusspunkt unter diese faire Partie setzte Dustin Franiak mit dem 4:0 (89.).

SG Oftersheim II – TSG Rheinau II 10:0 (6:0)

Rheinau II startete mit zehn Mann. In der 13. Minute erzielte Khalil Nurzaih nach Flanke von Enrico Hoffmann das 1:0. 60 Sekunden später machte es Hoffmann selbst – 2:0 (14.). In der 24. Minute gelang ihm das 3:0, eine Kopie des Treffers zuvor. Modou Secka bereitete das 4:0 vor, so dass Nurzaih am zweiten Pfosten nur noch den Fuß hinhalten musste (34.). Hoffmann erzielte nach einem Alleingang durchs Mittelfeld das 5:0 (44.) und kurz danach nach Vorarbeit von Nurzaih das 6:0 (45.). Kemal Comart schoss kurz nach Wiederanpfiff das 7:0 (47.). In der 59. Minute rauschte eine Ecke an Freund und Feind vorbei, doch Nurzaih stand goldrichtig und verwandelte zum 8:0. Nach schöner Übersicht von Matthias Prokop konnte Nurzaih mit dem 9:0 seinen vierten Treffer verbuchen (63.). Das 30. Tor in den letzten drei Partien erzielte Florian Moosbauer, der in der 85. Minute von Niklas Schwenninger bedient wurde und mühelos einschoss.

FC Hochstätt Türkspor II – SV Altlußheim II 2:4 (2:1)

Nach der hohen Niederlage im letzten Spiel präsentierte sich der SVA II nun wieder von seiner anderen Seite. Durch den ersten Rückstand durch Ebrima Sonko (12.) ließ sich Altlußheim II nicht beirren und glich durch Emirhan Yavuz schnell aus (16.). Kurz vor Ende schliefen die Gäste bei einem Freistoß und kassierten durch Sait Polat das 2:1 (45.). In der zweiten Halbzeit lieferte der SVA II ein sehr gutes Spiel ab mit viel Druck nach vorne und belohnte sich durch Marvin Gottfried (66.), Yavuz (71.) und Hamdi Anis (90.+3) mit drei Treffern zum verdienten Sieg.

SG Edingen-Neckarhausen II – SC 08 Reilingen II 2:1 (0:1)

Carsten Kraus brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung. Diesen Vorsprung brachte der SCR II in die Kabine, musste aber im zweiten Durchgang durch Patrick Guida (63.) und Fatih Kandogmus (83.) noch zwei Gegentore schlucken.

KSC Schwetzingen – FC Badenia Hirschacker 2:2 (0:1)

Die 120 Zuschauer sahen eine stark aufspielende Hirschacker-Elf, die in der 31. Minute durch Angelo Racalbuto verdient in Führung ging. Wenig später die große Chance auf das 0:2: Nach einem Foul an Racalbuto lief Sascha Keller zum Elfmeter an, scheiterte aber. In der zweiten Hälfte agierten die Hirsche nervöser, was dem KSC in die Karten spielte, der den Druck erhöhte und durch Sainey Sanneh das 1:1 markierte (47.). Danach ergab sich ein offener Schlagabtausch beider Teams. FCB-Torhüter Christian Dietrich, der sich zuvor verletzt hatte, aber weiterspielte, hielt Hirschacker mit drei Paraden im Spiel. Erst in der 86. Minute fiel der Führungstreffer für den KSC durch Sertac Elma. Unbeeindruckt hielten die Hirsche weiter dagegen und wurden dann durch Kellers satten Fernschuss in den Winkel mit dem 2:2 belohnt (88.).

VfL Hockenheim – TSV Neckarau II 5:1 (2:0)

Angetrieben von den Brüdern Alexander und Waldemar Braun setzte der VfL die Gäste unter Dauerdruck. Schon nach fünf Minuten war Kapitän Valentin Folz frei durch, scheiterte aber am Gäste-Keeper Tillmann Eder. Zwei Minuten später traf Safaa Alazawi mit links zur 1:0-Führung. Dann lupfte Alazawi auf den zweiten Pfosten und Kevin Grassel erzielte per Kopf ins lange Eck das 2:0 (21.) Der erneut sehr starke VfL-Sechser Jakob Salzmann brach durch und konnte nur durch ein Foul gebremst werden – Folz verwandelte den Strafstoß sicher zum 3:0 (66.). Wenig später gab es einen Freistoß von links, den Alazawi auf den Kopf von Youngster Nick Schlegel weiterleitete und es hieß 4:0 (77.). Nur zwei Minuten später stieß Folz durch und versenkte sicher zum 5:0. Den Ehrentreffer erzielte Juan Alaimo fünf Minuten vor dem Ende.

SC 08 Reilingen III – DJK Feudenheim 1:4 (0:3)

Das Spiel wurde von den Gästen bereits in der ersten Hälfte entschieden, als das Reilinger Team von Coach Holger Eissler zu keiner Zeit ins Spiel fand. Lukas Dickmann (12., 29.) und Majed Dodin (27.) trafen für die Gäste. Hätte SCR-Keeper Patrick Peter nicht den Strafstoß pariert, wäre das Ergebnis noch höher ausgefallen. Nach einer Kabinenpredigt gingen die Reilinger die zweite Hälfte sehr viel beherzter an und gestalteten das Spiel wesentlich ausgeglichener. Nach einem Abwehrfehler beim Eckball erhöhte Jakob Schepper zwar auf 4:0, doch kurz vor dem Ende gelang dem SCR III durch Jaiteh Lamin (89.) der Ehrentreffer. bk

