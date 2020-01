Derby im Zeichen des Abstiegskampfs

Der Abstiegskampf in der Handball-Badenliga brodelt unentwegt weiter, obwohl es eigentlich nur um einen Platz geht, der den Weg in die Verbandsliga vorzeichnet. Aber für diesen sind noch viele Teams in der Verlosung.

Etwas davon freigeschwommen hat sich zuletzt die TSG Eintracht Plankstadt mit zwei Siegen seit Jahresbeginn. Jetzt würde sie diesen Schwung gerne mit ins Derby nach Oftersheim nehmen. Doch auch die dort ansässige HG Oftersheim/Schwetzingen II kam mit gewissem Elan – trotz Niederlage – aus Birkenau zurück. „Die Mannschaft hat dort eine super Einstellung gezeigt. Wenn wir solch eine Leistung wieder auf die Platte bringen, sind wir gegen Plankstadt alles andere als chancenlos“, gibt sich Coach Frederik Fehrenbach zuversichtlich. Nur sollten gegen Ende die überflüssigen Fehler vermieden werden, die am Ende im Odenwald die Zähler kosteten.

Denn so langsam aber sicher, würde die HG die Rote Laterne allmählich gerne wieder loswerden. Fehrenbach: „Es müssen Punkte her, egal gegen wen.“ Und schließlich stehen ja alle Gegner in der aktuellen Situation vor seinem Team. Wer auf seiner Seite spielen wird, entscheidet sich weitgehend erst nach den Samstagspartien von A-Jugend und erste Mannschaft.

Ein direktes Nachbarschaftsduell nach Punkten steht der an drittletzter Stelle rangierenden HSG St. Leon/Reilingen (11 Punkte) beim eigentlich heimstarken TSV Amicitia Viernheim (12) bevor (Samstag, 19.30 Uhr), der nach drei Auswärtsniederlagen in Folge auf Rang 8 stagniert. Aber auf fremdem Parkett aufzulaufen lag der HSG bislang auch nicht so besonders.

Die Gastgeber dafür wirken zu Hause sehr stabil und stellen eine sehr spielfreudige und vor allem in der Offensive erfolgreiche Mannschaft. Das HSG-Team sollte indes eine Trotzreaktion auf die Niederlage gegen Heddesheim zeigen.

Konzentration hochfahren

Nach dem knapp verlorenen Verbandsliga-Spitzenspiel in Eppelheim muss der HSV Hockenheim auch für den normalen Liga-Alltag die Konzentration wieder hochfahren, sich motivieren. Sonst droht ein weiteres Abrutschen im Klassement und die Rückkehr in die Badenliga würde immer unwahrscheinlicher werden. Das Wochenend-Menü sieht nun die TG Eggenstein vor, die ihrerseits sicherlich heiß auf diesem Gang sein wird, könnte die TGE (16) doch nach Pluspunkten mit dem HSV (18) gleichziehen.

Am Sonntag ist dann der vorerst unanfechtbare Spitzenreiter TV Eppelheim (21) gefordert. Fürs Derby bei der TSG Dossenheim (Sonntag, 18 Uhr) braucht Trainer Robin Erb seine Männer nicht extra zu motivieren, wird aber versuchen diese Emotionen in die gewünschten Bahnen zu lenken. Denn auch das Team an der Bergstraße wird begierig auf dieses Match sein, gehört ebenfalls zu den fünf Mannschaften mit 16 Punkten.

Ganz erheblich weiter als die „Erste“ darf Eppelheims „Zweite“ fahren. In Lauda bei der HG Königshofen/Sachsenflur gibt es das Kellerduell der punktgleichen Drittletzter gegen Vorletzter (Sonntag, 17.30 Uhr). mj/zg

