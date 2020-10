Derby motiviert beide

Auch an diesem Wochenende steigt in der Fußball-Landesliga wieder ein Derby. Diesmal duellieren sich der Gastgeber Spvgg 06 Ketsch und die SG ASV/DJK Eppelheim. Der FV Brühl hat die Mannschaft von Srbija Mannheim zu Gast und der SV 98 Schwetzingen tritt bereits am Samstag beim Neuling SG Horrenberg an.

Die beiden Abwehrstrategen Dane Rosenberger (Ketsch) und Christian Zeilfelder (Eppelheim) sind nach eigenen Aussagen richtig heiß auf das Derby am Sonntag. „In Derbys legt man meist eine Schippe mehr drauf, zumal es gegen meinen ehemaligen Verein geht. Das wird keine leichte Aufgabe werden, denn die Ketscher unter ihren neuen Trainer haben bisher gute Ergebnisse erzielt“, lässt Zeilfelder wissen und macht auch auf sein Team aufmerksam: „ Wir sind immer für ein Tor gut und können in entscheiden Situationen zulegen und Druck machen. Auch sind wir mittlerweile erfahren, was Derbys angeht, haben bereits gegen Schwetzingen und Brühl gewonnen und auch bei der Spitzenmannschaft SGK Heidelberg einen Punkt geholt“, führt der Eppelheimer weiter aus, der trotz seiner 38 Jahre immer noch eine Bank im Eppelheimer Abwehrverbund ist.

Sein Gegenüber in der Ketscher Mannschaft, Dane Rosenberger, fiebert ebenfalls dem Nachbarschaftsduell entgegen. „Derbys sind einfach eine geile Sache, da kommen bei Spielern und Zuschauern Emotionen hoch, das liebe ich. Eppelheim hat eine gute Truppe und wird uns alles abverlangen. Wir haben seit vier Spielen nicht mehr verloren, haben Heimrecht und wollen dieses auch nutzten“, gibt sich Rosenberger kämpferisch.

Die beiden Mannschaften liegen punktemäßig fünf Zähler auseinander. Mit einem Sieg könnten die Ketscher ins Mittelfeld rutschen. Doch den 06er-Coach Giuliano Tondo drücken Aufstellungssorgen: Mit Gökhan Kaya, Pierpaolo Greco und Marcel Feßler fällt ihm die gesamte Mittelachse aus. Bei den Gästen sieht es da schon besser aus, denn die können außer auf Yannik Martin (Erkältung) personell aus dem Vollen schöpfen.

Beim SV 98 Schwetzingen scheint es mit dem Verletztenpech kein Ende zu nehmen. Nach dem guten Auftritt gegen Kirchheim fehlen nun am Samstag in Horrenberg mit Harun Solak und Onur Yildirim wieder zwei wichtige Akteure. Zudem sind die beiden Torleute Dennis Hofmann sowie Burak Polat angeschlagen und ein Einsatz fraglich. Der Gastgeber hat am Sonntag bei Türkspor Mannheim 0:6 verloren und wird auf Wiedergutmachung aus sein.

„Ich gehe davon aus, dass uns ein harter Kampf um jeden Zentimeter Platz gegen eine Mannschaft bevorsteht, die schon länger zusammen spielt. Darauf gilt es sich einzustellen und den Kampf anzunehmen“, hofft Interimstrainer Matthias Mrosek, dass seine Mannschaft alles gibt, um etwas Zählbares aus Horrenberg mitzunehmen.

„In unserer jetzigen Situation, kann niemand von uns ein spielerisches Feuerwerk erwarten, zumal wir wieder verletzungsbedingt stark gebeutelt sind“, gibt Mrosek zu verstehen, dem auch mit Cedric Massoth, Akay Meisel, Fabian Wild und Nicolai Neugebauer weitere Langzeitverletzte fehlen. Hinzu kommt noch der rotgesperrte Malek Örum.

Mrosek weiter auf der Bank

„Trotz der immensen Ausfälle werden wir eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bekommen, zumal wir den positiven Aufwärtstrend unserer Leistung gegen Kirchheim bestätigen wollen. Dieses Spiel hat gezeigt, dass wir auch gegen eine Spitzenmannschaft nicht chancenlos sind“, meint Mrosek. Bezüglich der Trainerneubesetzung ist noch keine Entscheidung gefallen. Deshalb wird bis auf Weiteres Mrosek weiter das Training beim SV 98 leiten.

„Wir sind in Eppelheim engagiert aufgetreten, haben es aber durch individuelle Fehler versäumt, einen verdienten Punkt mitzunehmen“, ärgert sich der Trainer des FV Brühl, Volker Zimmermann, dass sein Team am Ende leer ausging. Jetzt geht es am Sonntag gegen den Tabellennachbarn Srbija Mannheim, der seit drei Spieltagen ungeschlagen ist. Alles andere als eine Laufkundschaft, die der FVB auf dem Schrankenbuckel empfängt. „Wir werden die zwei letzten eher unerfreulichen Ergebnisse abhaken und versuchen, einen erfolgreichen Neustart hinzulegen“, erklärt Zimmermann, der auf Christian Mühlbauer wegen eines Muskelfaserrisses mehrere Wochen verzichten muss. Aron Späth hingegen ist wieder eine Option.

