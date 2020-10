Derby steigt ohne Zuschauer

Die Bundesliga-Handballerinnen der Kurpfalz-Bären müssen im Heimspiel am Sonntag, 1. November, gegen die HSG Bensheim/Auerbach aufgrund der aktualisierten Corona-Bestimmungen auf Zuschauer verzichten. Das bestätigte Trainer und Geschäftsführer Adrian Fuladdjusch am Donnerstag.

Während die zweite Mannschaft in der 3. Liga und die B-Jugend der Ketscher noch vor 70 Fans antreten dürfen, tritt die Beschränkung für Profimannschaften bereits vor dem Stichtag am Montag, 2. November, in Kraft.

Ins Schwitzen kommen die Bären-Verantwortlichen aufgrund der fehlenden Einnahmen aber nicht. Adrian Fuladdjusch sagt: „Wir haben in der Sommerpause sehr gut kalkuliert und können auf die Solidarität unserer Sponsoren und Dauerkarten-Inhaber bauen.“ Aus sportlicher Sicht fügt er hinzu: „Natürlich hätten wir das Derby gerne in einer vollen Halle bestritten, aber das geht eben nicht.“

Übertragung per Livestream

Dennoch müssen die Anhänger der Bären nicht auf ihre Ketscher Mannschaft verzichten. Die Partie wird im Livestream unter sportdeutschland.tv ab 16 Uhr kostenlos übertragen. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 30.10.2020