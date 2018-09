Derby wird zu enttäuschender Nullnummer

In einem mehr als enttäuschenden Fußball-Landesliga-Derby trennten sich am fünften Spieltag die Spvgg 06 Ketsch und der FV Brühl mit einem torlosen Remis. Weil Brühl über die gesamte Spielzeit offensichtlich mit dem Punkt zufrieden war und Ketsch den Willen, gewinnen zu wollen, vermissen ließ, war das Ergebnis schon früh absehbar.

In der ersten Hälfte wurde es so gut wie gar nicht vor den Toren gefährlich. Ketsch war zwar die überlegene Mannschaft und hatte den Ball deutlich mehr in Besitz, ohne sich jedoch entscheidend in Szene setzen zu können. Zwar kam man mehrmals hinter die tief agierende Gästeverteidigung, bei den Hereingaben war aber jedes Mal kein Abnehmer zur Stelle. Erst in der 43. Minute hatte Gökhan Kaya für Ketsch eine Torchance, nachdem er sich in der Mitte gut behauptete. Sein als Lupfer gedachter Abschluss aus etwas mehr als 16 Metern stellte Keeper Deniz Tanyeri aufseiten der Gäste jedoch vor keine Probleme.

Auch die zweite Hälfte begann von beiden Teams verhalten, aber in der 53. Minute bot sich Ketsch durch Ayhan Öztürk die erste sehr gute Gelegenheit zum Führungstreffer. Emre Güc war rechts gut durchgestartet, seine Hereingabe fand den einlaufenden Öztürk, dessen Direktabnahme an die Querlatte klatschte. Auch beim Nachschuss von Güc hatte Brühl Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Nun nahm die Partie etwas Fahrt auf und in der 58. Minute hatte – nach einem Ketscher Ballverlust im Mittelfeld – Brühl die erste und, dies es sei vorweggenommen, einzige, Chance der Partie: Tim Heene legte in die Mitte auf den aufgerückten Patrick Lehr, der allerdings direkt in die Arme von Jonas Wies im Ketscher Kasten köpfte. Ketsch ging nun druckvoller ans Werk und nach einer Stunde Spielzeit segelte eine Hereingabe von Steffen Jung nur knapp am langen Pfosten vorbei. Danach drängten die 06er auf den ersten Treffer, doch die Abschlüsse von Salvatore Rindone und Ayhan Öztürk flogen knapp am FVB-Kasten vorbei. Nach 72 Minuten holte sich Sören Ruder auf Ketscher Seite den gelb-roten Karton ab, weil er bereits verwarnt die Hand zur Hilfe nahm, und brachte seine Mannschaft dadurch in Unterzahl. Am Spielverlauf änderte dies jedoch nichts. Ketsch blieb das agilere Team, konnte jedoch vorerst jedoch keine zwingenden Gelegenheiten mehr erarbeiten.

Glücklos bis zum Schluss

In der 78. Minute hatten die Gäste noch mal Glück, als ein aus halblinker Position getretener Freistoß von Daniel Marzoll wieder nur an die Querlatte klatschte. Gökhan Kaya und Ayhan Öztürk wurden in den Schlussminuten gut bis auf die Grundlinie freigespielt, fanden mit ihren Hereingaben aber wieder nicht ihre Mitspieler. So blieb es, etwas enttäuschend für die Heimelf, bei dem torlosen Remis. jf

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.09.2018