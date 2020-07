Derny-DM in Oberhausen

Das Highlight unter den Radsport-Veranstaltungen des RSV Edelweiß Oberhausen, die TIS-Sixdays-Night kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Nachdem Großveranstaltungen bis mindestens 31. Oktober diesen Jahres verboten sind, blieb den Verantwortlichen des RSV und auch Veranstalter Erik Weispfennig keine andere Möglichkeit als eine Absage.

Mehr als nur ein Trostpflaster und sicher auch ein Leckerbissen für alle Radsportfans aber wird die Austragung der deutschen Meisterschaft in der Disziplin m Derny am Sonntag, 16. August, im Oberhausener Oval sein. Das Team des RSV um den ersten Vorsitzenden Klemens Maier ist längst schon in die Vorbereitungen eingestiegen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.07.2020