Für den DSKC Eppelheim II geht es morgen um 12 Uhr in der Classic Arena gegen die Ettlingerinnen nur noch um eine möglichst gute Platzierung im breiten Tabellenmittelfeld. „Gerade nach dem erfolgreichen Wochenende in Unterlenningen und der Niederlage zu Hause gegen Viernheim/Hemsbach möchten wir nun auch auf der heimischen Anlage überzeugen und unseren Fans im letzten Heimspiel zeigen, was wir können“, meinte Kim Herold und ist zuversichtlich, dass sich das Team gut verkaufen wird.

Bei Absteiger Fidelitas Karlsruhe möchte der DKC 79 Altlußheim am Sonntag um 14 Uhr seine jüngste Niederlagenserie beenden. Auf den ergebnisträchtigen Bahnen sind hohe Zahlen möglich. mra

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.03.2018