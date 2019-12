Deutliches Aufbäumen in der zweiten Halbzeit reicht nicht aus

Die Brühler Handballerinnen kassierten in Viernheim eine überraschende 23:25 (10:13)-Niederlage. Der Sieg der Südhessinnen war verdient – was aber nicht an der überragenden Leistung der Gastgeberinnen, sondern eher an der indiskutablen Vorstellung des TVB lag.

Immer wieder gibt es Tage, an denen kaum etwas zusammengeht. Und einen solchen Tag hatten die Brühlerinnen erwischt. Die

...